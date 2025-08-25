Ad Eliopoli Summer arriva il presidente Eugenio Giani e Luca Salvetti

Written by admin• 8:33 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

CALAMBRONE – Martedì 26 agosto alle ore 22 evento di attualità e politica con il presidente Eugenio Giani che sarà accompagnato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti e da Cristina Manetti dell’associazione Donne di Toscana intervistati da Massimo Marini e da Cristiano Marcacci direttore de Il Tirreno.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle tematiche della costa toscana e anche sulle prossime elezioni regionali dove Giani sarà nuovamente il candidato del centro sinistra. Lo scorso luglio sul palco di Eliopoli avevamo ospitato Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia e candidato presidente del centro destra.

Sarà una settimana molto intensa quella attuale con appuntamenti sempre dedicati alla cronaca e alla politica con mercoledi 27 agosto per la rassegna “Eliopoli tra le pagine” avremo il Collettivo in forma di rosa con Reading teatrale a cura di Barbara Del Bono Idda tratto da ‘Il loro grido è la mia voce’ – poesie da Gaza – Fazi Editore e ‘Mio padre tuo padre – due uomini contro l’odio del conflitto israelopalestinese’ di Carola Benedetto e Luciana Ciliento – De Agostini con diversi ospiti sul palco centrale di Eliopoli. Lara Giovacchini attrice, Enrico Pompeo, Tanya Shelepko, Aya Heeb, Ruba Habeballah con apertura musicale a cura di Jacopo Fusario e con domenica 31 agosto con la presentazione del libro del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo “Sotto gli occhi di Clelia”.

Giovedì 28 agosto avremo Nada nell’ambito del progetto Donne di Toscana insieme a Sonia Luca assessore di Pontedera. Venerdi 29 agosto avremo Stardust for the children dedicato alle BIKE e alla solidarietà giunto alle sua nona edizione e sabato 30 agosto avremo Live music con Tribute band de i Qeeen

