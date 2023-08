Miguel Veloso: “Farò di tutto per migliorare la mia condizione. I miei nuovi compagni mi hanno aiutato moltissimo”

Scritto da admin• 8:46 pm• Pisa SC



PISA – Prime parole in nerazzurro dal suo arrivo a Pisa per Miguel Veloso. Il “Professore” scende in sala stampa mostrando tutta la sua fiducia e la sua umiltà legata al progetto Pisa.

di Antonio Tognoli

“Sto cercando di capire quello che vuole il mister. Proverò a fare tutto il possibile per migliorare la mia condizione, per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida contro la Samp di venerdì prossimo. Voglio ringraziare i miei nuovi compagni, perché da quando sono arrivato mi hanno accolto alla grande e aiutato molto”.

“Questo è un gruppo fantastico che può migliorare. Dobbiamo fare bene capire quello che vuole il mister, abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Ho scelto Pisa perché per me è una scommessa e voglio rimettermi in pista”.

Last modified: Agosto 18, 2023