Alberto Aquilani: “C’è bisogno di innesti nuovi. Nei giocatori vedo tanta voglia di fare”

Scritto da Antonio Tognoli• 9:03 pm• Pisa SC

PISA – Non può essere soddisfatto mister Alberto Aquilani dopo il successo nella gara amichevole contro la Carrarese.

Parte piano il tecnico: “La squadra ha lavorato molto questa settimana è questo l’abbiamo pagato in brillantezza”, dice il tecnico che però ammette:. “Il primo tempo non mi è piaciuto siamo stati troppi rinunciatari l, nella ripresa siamo andati meglio, ma dobbiamo migliorare. Nello sviluppo dell’azione dobbiamo creare più occasioni”.



il tecnico elenca gli assenti non recuperabili per Genova: “Masucci, Gliozzi ed Esteves non ci saranno a Marassi, mentre Caracciolo e Beruatto effettueranno alcuni esami nelle prossime ore”.

Aquilani ribadisce che la squadra è incompleta ed ha bisogno di rinforzi: “La squadra è in costruzione, ha bisogno di innesti nuovi senza dubbio e giocatori funzionali al progetto, serve senz’altro qualcos’altro da qui all’inizio del campionato. Vedo altresì giocatori che hanno tanta voglia di fare. Non siamo contenti, perché ovviamente avremmo preferito giocare ed iniziare il campionato come tutti gli altri”.

Last modified: Agosto 18, 2023