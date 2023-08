Alessandro Dal Canto: “Portiamo a casa un buon test. La squadra ha un filo logico e può migliorare molto”

Scritto da Antonio Tognoli• 8:33 pm• Pisa SC

PISA – Il Mister della Carrarese Alessandro Dal Canto analizza la partita persa all’ultimo minuto del recupero contro il Pisa

di Antonio Tognoli

“Portiamo a casa un buon test con una squadra di categoria superiore. Per parecchi minuti è stata una partita vera. Siamo contenti di esser venuti a Pisa, con un tifo così sembrava di giocare una partita vera. Abbiamo qualcosa da mettere a posto soprattutto in mezzo al campo. La squadra però ha già filo logico. Abbiamo dimostrato tempra e piglio giusto, ma è chiaro che serve tempo per migliorare. Non sono però preoccupato, perché la squadra può e deve migliorare per il futuro. Quest’anno allestiremo una buona rosa, sarà un campionato equilibrato molto difficile e anche poco decifrabile, ma ci faremo trovare pronti”.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 18, 2023