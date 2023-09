Michele Mignani: “Pisa squadra importante che ha investito per fare un campionato di vertice”

Scritto da admin• 3:27 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Bari Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa della sfida che vedrà opposta la propria squadra al Pisa di Aquilani, nella gara in programma all’Arena Anconetani, sabato 16 settembre, alle ore 14.Queste le sue parole, che abbiamo raccolto dal portale “Tuttobari”.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa : “Troveremo una squadra molto forte, che ha fatto investimenti per fare un campionato di vertice ed ha un allenatore come Aquilani, che è bravo ed in rampa di lancio, inoltre in mezzo al campo hanno giocatori come Veloso e dei nazionali come Nagy e Marin. Loro sono una formazione che si apre molto con gli esterni e per questo creano delle problematiche, ragion per cui noi dovremo dimostrare di essere più bravi di loro”.

La mentalità : “Tutti noi ovviamente cerchiamo il risultato, la nostra è una squadra che con le proprie capacità vuole cercare la vittoria, e se non può farlo prova a non perdere. Io credo che il Bari tenti sempre di giocare a calcio, ho sempre visto una squadra che prova ad avere equilibrio ed attaccare con tanti calciatori senza cercare di buttare sempre la palla in avanti”.

L’atteggiamento in campo : “Le partite vivono di inerzie emotive, spesso in maniera inconscia. Noi cerchiamo non subire questi eventi, provando a continuare a segnare anche se siamo in vantaggio. Su questo abbiamo lavorato, non dobbiamo abbassarci troppo o avere timore di aggredire i giocatori in avanti, senza restare nella nostra area di rigore per tanto tempo. Sono cambiate le caratteristiche, ma poi alla fine sono uno di quegli allenatori che pensa che il calcio vada semplificato. Il pensiero nostro deve essere avvicinarci più possibili alla porta dell’avversario, i concetti sono più importanti dei moduli”.

