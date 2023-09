Alberto Aquilani: “Stiamo pian piano recuperando giocatori e forma”

Scritto da admin• 3:40 pm• Pisa SC



PISA – Si riprende a fare sul serio dopo la sosta nel campionato di serie BKT. Mister Alberto Aquilani torna a parlare alla vigilia della sfida contro il Bari.

di Giovanni Manenti

“Il Bari è squadra ben allenata e che prosegue un percorso iniziato da due stagioni e ciò ci deve fare essere ben concentrati per affrontare una formazione già rodata”.

SUGLI INFORTUNI. “Stiamo recuperando i giocatori che sinora non sono scesi in campo, anche se ciò non può che avvenire in modo graduale, con Torregrossa che sta rientrando in gruppo”.

“I giocatori non devono avere rivalse per quello che è successo l’anno scorso, ma semplicemente pensare a fare una grande partita, mentre il fatto che Sibilli abbia dichiarato che conosce i nostri punti deboli ci può stare essendosi allenato con noi, magari domani glielo chiederò (ride …)

“Esteves sta lavorando bene, pur essendo reduce da un infortunio lungo, mentre Vignato a Bologna si allenava a parte ma l’abbiamo acquistato per sostituire Tramoni e contiamo molto su di lui

“È vero che a Modena è mancata l’energia fisica e mentale nell’approccio alla partita e ciò è dipeso dal fatto che eravamo scarichi per gli impegni troppo ravvicinati e, a causa degli infortunati, avevo poche possibilità di turno./

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 15, 2023