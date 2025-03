Michele Conti: “L’Arno resta il sorvegliato speciale. Riaperti alcuni ponti cittadini”

Written by admin• 11:54 am• Attualità, Pisa

Riaperti alcuni ponti cittadini. Pisa – Mantova rinviata. Si gioca domenica 16 marzo alle ore 15

PISA – “L’Arno rimane l’osservato speciale”, lo ha detto il Sindaco Michele Conti che in mattinata ha fatto il punto della situazione con con l’Ing. Luca Padroni della Protezione Civile.

“Il colmo di piena è transitata nella mattinata nel percorso cittadino. L’Arno è leggermente sceso ma rimane intorno a quattro metri e otto, com’era la scorsa notte alle una e trenta. Siamo ancora sotto il secondo livello di guardia. Oggi capiremo se l’allerta rossa passerà ad arancione intorno alle ore 14 ci saranno aggiornamenti. Ponte Solferino, Ponte della Vittoria, Cep e Ponte dell’Aurelia sono stati riaperti al traffico veicolare ed invece i lungarni rimarranno chiusi. La gara tra Pisa e Mantova è stata rinviata. Stiamo lavorando con la Prefettura, la Lega di B e il Mantova per farla disputare domenica 16 marzo alle ore 15. Voglio ringraziare il Prefetto e i Militari e il Comandante della 46esima Brigata e il Genio Civile. Non è stato facile. La nostra città è andata in sicurezza grazie allo Scolmatore, una grande opera dei nostri lungimiranti governi democristiani del passato. Con piene come queste avremmo rischiato un altra alluvione come successo negli anni cinquanta“, ha affermato Michele Conti

“C’è stata una grande quantità di pioggia in queste ore, che hanno sovraccaricato il sistema, l’Arno è rimasto ai livelli di ieri sera. attualmente il livello è a 4.73, il secondo livello di guardia si attesta intono a 4.50 e rimarrà un livello importante per parecchie ore. Siamo in una situazione ancora delicata, sarà un calo molto più lento perché le piogge sono cadute molto copiose in più zone. In serata speriamo di guadagnare altri dieci centimetri, che consentirebbero la riapertura di altri ponti“, afferma l’Ing. Luca padroni della Protezione Civile.

