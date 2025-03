Emergenza Arno: in Aoup si torna alla normalità ma resta alta la vigilanza

Written by Antonio Tognoli• 3:44 pm• Attualità, Pisa

PISA – In considerazione della persistente allerta rossa – mantenuta dalla Protezione civile fino alla mezzanotte di sabato 15 marzo, per il rischio esondazione dell’Arno – e dell’avvenuto passaggio senza criticità particolari del colmo di piena del fiume su Pisa e zone limitrofe, l’unità di crisi allestita ieri in Aoup fin dalle prime ore dell’emergenza, in costante collegamento con la Prefettura, ha disposto il ripristino, dalle 14 in poi di oggi, dell’assetto ordinario dei sistemi di guardie e pronta disponibilità attivi sui due presidi ospedalieri in ogni fine settimana, salvo riattivare entro pochissimo tempo, ove necessario, l’organizzazione messa in piedi ieri durante le ore di massima allerta. L’unità di crisi aziendale rimane infatti attiva per monitorare l’evoluzione della situazione fino al rientro dei fenomeni meteorologici e alla cessazione definitiva delle varie allerta.

Riguardo alle attività sanitarie che erano programmate nella giornata di oggi, sabato 15, e che sono state sospese a causa dell’allerta rossa (quindi senza alcuna penale a carico dei pazienti per la mancata erogazione), i reparti e gli ambulatori provvederanno alla rimodulazione e all’informazione dei diretti interessati.

La Direzione aziendale ringrazia tutti per l’impegno, la collaborazione e il lavoro di squadra svolto con efficienza e tempestività per mettere in sicurezza i due presidi ospedalieri e garantire la prosecuzione delle attività sanitarie

Last modified: Marzo 15, 2025