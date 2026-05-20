Servizi scolastici per il Comune di Vecchiano: c’è tempo fino al 1 giugno per iscriversi

Written by Redazione• 11:57 am• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – C’ è tempo fino al 1 giugno per iscriversi ai servizi scolastici del Comune di Vecchiano.

“Le tariffe per l’anno scolastico 2026/27 rimarranno invariate e sono, come di consueto, previste riduzioni per le fasce di popolazione che presentano redditi più bassi, fino a un Isee massimo di 20mila euro“, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alle Politiche Scolastiche e ai Servizi Sociali Lorenzo Del Zoppo. “Tutto questo è possibile grazie a un investimento concreto fatto dal nostro ente per quanto concerne i servizi scolastici. Nello specifico il Comune investe circa 350mila euro annui per il servizio mensa per le scuole della infanzia e le primarie, e oltre 1700 euro più iva al giorno per il trasporto scolastico, comprensivo di presidio a bordo“, aggiungono Angori e Del Zoppo.

Tutti i dettagli per iscriversi ai servizi scolastici di mensa e trasporto con le relative tariffe per l’anno scolastico 2026/27 sono disponibili sul sito https://www.comune.vecchiano.pi.it/novita/al-le-iscrizioni-ai-servizi-scolastici

Last modified: Maggio 20, 2026