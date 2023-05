Michele Conti: “È la vittoria della città. Sarò il Sindaco di tutti, lo sono sempre stato”

Scritto da admin• 6:56 pm• Pisa, Attualità, Politica, Tutti

PISA – Michele Conti riconfermato Sindaco di Pisa esterna le prime parole dopo il suo successo su Martinelli.

“È la vittoria della città, basti vedere quanta gente c’è in piazza questa sera. La sinistra voleva trasformate Pisa con Schlein e Conte in un laboratorio politico ed invece ha prevalso il nostro buongoverno di questi cinque anni. La forza di aver ascoltato le persone. Il risultato è stato netto. Gli elettori del primo turno hanno confermato il voto anche al ballottaggio. Siamo contenti adesso c’è subito da lavorare. Da domani penseremo ai fondi del PNRR. C’è da usarli bene per continuare a far Pisa ancora più bella. Il nostro lavoro è ancora lungo e in cinque anni vogliamo portarlo a termine”.

Arriva anche la risposta secca a Paolo Martinelli che ha chiesto che Conti sia il Sindaco di tutti in questi cinque anni: “Sarò il Sindaco di tutti e lo sono sempre stato anche nel passato quinquennio, siamo e saremo sempre dalla parte dei cittadini”.

Last modified: Maggio 29, 2023