Mezzo pesante a fuoco nel sottopasso di Via Gabba

PISA – Nel primo pomeriggio un mezzo pesante è rimasto incastrato nel sottopasso che dalla via Andrea Pisano porta a via Carlo Francesco Gabba.

Dalle ore 14:39 i Vigili del Fuoco di Pisa sono al lavoro nel sottopasso in Via Carlo Francesco Gabba. Un automezzo cella frigo durante la marcia è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario e si incendiato. Nel sinistro nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e nessuna persona ferita.

Alcuni locali del Dipartimento di Ingegneria ed Energia dell’Università di Pisa sono stati evacuati a scopo precauzionale per la presenza dei fumi della combustione provocati dall’incendio. Il traffico veicolare e ferroviario è stato momentaneamente interrotto.

Sono in corso da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco e dal personale RFI valutazioni per escludere eventuali danni strutturali a seguito dell’incendio. Il personale dei Vigili del Fuoco inoltre sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’automezzo e i luoghi dell’intervento.

Sul posto presenti le Forze dell’ordine.

Foto Pisanews

