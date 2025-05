Agrifiera e Giro d’Italia: ringraziamenti dell’Amministrazione comunale per i servizi svolti

Written by Antonio Tognoli• 3:17 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il Corpo della Polizia Municipale per l’eccellente lavoro svolto in occasione dell’Agrifiera 2025 e, in particolare, per il servizio prestato durante il passaggio del Giro d’Italia, tappa a cronometro che ha interessato in modo significativo il nostro territorio, comportando modifiche sostanziali alla viabilità dalle ore 8:00 alle 18:00”, dichiara l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, Marco Balatresi.

“La gestione della circolazione e della sicurezza in questa occasione è stata impeccabile, frutto anche della partecipazione attiva del nostro Comando al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura, e ai tavoli tecnici di dettaglio presso la Questura. A tal proposito, rivolgo un elogio particolare al Comandante Nocchi per la professionalità, la prontezza e la competenza con cui ha rappresentato il Comune, contribuendo a garantire un’organizzazione puntuale e la presenza in sicurezza di tutti gli appassionati lungo il tracciato”, aggiunge Balatresi.

“Un ulteriore ringraziamento va alla Provincia di Pisa, che ha garantito la propria presenza operativa nei tratti stradali di competenza, e al personale della nostra società in house, Geste Srl, per aver assicurato la segnalazione puntuale e la messa in sicurezza dell’intero percorso”, prosegue l’Assessore.

“Un grazie speciale, infine, all’Associazione di volontariato SAVA e al suo presidente, Gabriele Salvadori, per la disponibilità e l’impegno nel presidio delle postazioni più sensibili”. L’Assessore sottolinea come le esperienze trascorse rappresentino “un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, enti e volontariato, che ha saputo rispondere con efficacia a una grande sfida logistica, offrendo il miglior servizio possibile alla nostra comunità”.

Last modified: Maggio 22, 2025