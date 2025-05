RSU ed RLS, la vittoria della Cisl è schiacciante. Casucci (Fim Cisl Pisa): “Un risultato straordinario”

Written by admin• 4:11 pm• Pisa, Politica

PISA – “Le elezioni Rsu e Rls in Piaggio quest’anno si sono svolte a Pontedera nei giorni 13,

14 e 15 Maggio e hanno visto un’altissima affluenza al voto, tanto è vero che alla

fine delle elezioni, sono stati contati in totale 1982 partecipanti al voto tra operai e

Impiegati su circa 2500 lavoratori in totale dell’azienda. Le sigle sindacali presenti anche quest’anno in totale sono state sei: USB, COBAS, UGL, FIM, FIOM e UILM“, lo afferma il responsabile territoriale della Fim Pisa Yari Auli Casucci.

“Per questo motivo essendo presenti molte le sigle in campo il numero dei candidati Rsu e Rls presenti nelle liste elettorali è stato molto numeroso. La vittoria ottenuta della FIM Cisl PISA, dimostra ancora una volta quanto le lavoratrici e i lavoratori della Piaggio, abbiano premiato la serietà e la coerenza del grande lavoro svolto dalla Fim in questi anni e in questi mesi. La FIM CISL PISA si dimostra come prima organizzazione sindacale vincendo sia nel ruolo RSU con 376 voti totali nel collegio operai e 210 voti nel collegio Impiegati aumentando di fatto di due il numero dei delegati totali eletti rispetto alle scorse elezioni, eleggendo in Totale 7 RSU (di cui 4 nel collegio Operai e 3 nel Collegio Impiegati). Sia nel ruolo RLS , aumentando anche in questo caso di uno il numero dei delegati rispetto alle passate elezioni eleggendo in totale due RLS (quindi una vittoria completa a 360 gradi sotto tutti fronti“, continua Casucci.



“Un risultato straordinario per la FIM , che di fatto a queste elezioni porta a casa in

Totale il 30% delle preferenze su sei organizzazioni sindacali presenti. Questo importante risultato , premia sicuramente la grande serietà e il grande lavoro svolto da tutti i nostri Delegati e Delegate della Piaggio, oltre all’enorme lavoro svolto da tutta la squadra della Fim Pisa e della Fim Toscana. Un risultato questo che ci riempie di orgoglio e soddisfazione , e che ci impegna a fare ogni giorno ancora di più e meglio per tutte le lavoratrici e lavoratori dell’Azienda (nessuno escluso). Tra l’altro questa vittoria arriva in un momento storico per tutta la Cisl e per la Fim grazie all’approvazione della Legge sulla Partecipazione .

Tutti insieme, delegati interni e struttura territoriale ci impegneremo sempre di più per estendere a tutti la Partecipazione alla vita aziendale anche in Piaggio, soprattutto come

espressione di riconoscenza della volontà di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori

che hanno scelto di sottoscrivere questa importante Proposta di Legge della Cisl e

che hanno dimostrato a tutta la FIM la loro fiducia anche a queste elezioni“, conclude Casucci. Ecco di seguito gli eletti Cisl:

RSU FIM Collegio Operai Eletti: Simone Frassi, Andrea Parra, Nicola Pedani, Alessio Cheli

RSU FIM Collegio Impiegati Eletti: Luigi Capocecera, Federico Picchi e Ruggero Crupi



RLS FIM Eletti: Andrea Parra, Simone Frassi



