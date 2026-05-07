Mercoledì 13 maggio al PalaTodisco un incontro dedicato alle voci dal Medio Oriente

Written by Redazione• 9:12 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Non un semplice evento, ma un’esperienza condivisa. Humana LAB promuove il primo di molti appuntamenti. Questo si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 19 presso il Pala Todisco di San Giuliano Terme, con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo autentico, umano e partecipato.

Il format si distingue per il suo approccio innovativo: non un talk tradizionale, ma un vero e proprio incontro, dove emozioni, storie, analisi e prospettive si intrecciano per offrire al pubblico una comprensione più profonda e sfaccettata della realtà contemporanea.

La serata si aprirà alle 19 con un aperitivo di benvenuto, occasione informale per favorire la socialità e lo scambio tra i partecipanti. A seguire, il cuore dell’evento: “Voci dal Medio Oriente”, un momento di riflessione e confronto su uno dei contesti geopolitici più complessi e rilevanti del nostro tempo.

Interverranno: Pegah Moshir Pour, attivista, che offrirà uno sguardo profondo sul Medio Oriente attraverso una prospettiva umana e culturale, fatta di storie, identità e vissuti capaci di restituire complessità e autenticità ai territori raccontati. Matteo Cellerino, creator di Factanza, che analizzerà il ruolo delle narrazioni digitali nei conflitti globali, soffermandosi sul rapporto tra informazione, disinformazione e pubblico nell’era dei social media. A moderare l’incontro sarà Agnese Balducci, presidente di Humana Lab, impegnata nella promozione culturale e sociale, che guiderà il dialogo tra gli ospiti e il pubblico.

L’evento è prodotto da Humana Lab con la collaborazione di AndromedArt, e la comunità iraniana di Pisa, e si inserisce in un percorso volto a promuovere consapevolezza, inclusione e partecipazione attiva attraverso il confronto diretto.

Humana LAB rappresenta un invito ad andare oltre la superficie delle notizie, per entrare in contatto con le persone, le storie e le emozioni che danno forma al nostro presente.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Last modified: Maggio 7, 2026