Mercato. Il Pisa punta in alto: occhi su Aebischer, Scuffet lascia il ritiro del Cagliari. Anche Troilo sembra ad un passo

Written by admin• 7:51 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club accelera sul mercato in vista del ritorno in Serie A e guarda con attenzione a profili d’esperienza per rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Michel Aebischer, centrocampista svizzero classe 1997 attualmente in forza al Bologna.

di Antonio Tognoli

Il club toscano ha chiesto informazioni alla società rossoblù per valutare la fattibilità dell’operazione. Aebischer, approdato in Emilia nel gennaio 2022 dopo aver vinto quattro campionati svizzeri e una Coppa nazionale con lo Young Boys, è diventato una pedina importante nello scacchiere felsineo. Nell’ultima stagione ha ritrovato continuità dopo un infortunio, collezionando in totale 94 presenze in Serie A, condite da un gol e due assist. Il Pisa lo considera un possibile titolare per il centrocampo e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi concreti. Il Bologna, dal canto suo, valuterà le proposte economiche prima di prendere una decisione.

Intanto Simone Scuffet sarà il nuovo portiere dei nerazzurri. Nelle ore scorse ha lasciato il ritiro del Cagliari ed è reduce dall’esperienza al Cagliari, dove ha chiuso la stagione da secondo al Napoli, il classe 1996 ha già rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Pisa a Sky Sport: “Sono molto contento e motivato per questa nuova esperienza. Ringrazio il Cagliari per questi due anni e il Pisa per la fiducia. Mi aspetto una crescita personale e di poter dare una mano alla squadra.”. Sia il portiere che il giovane centrocampista Ebenezer Akinsamiro sono prossimi alle visite mediche previste per lunedì. Si avvicina anche il difensore argentino Mariano Troilo che nelle ultime ore sembra ormai dato come molto vicino al Pisa.

Con ambizione e mercato mirato, il Pisa costruisce la sua Serie A.

Last modified: Luglio 21, 2025