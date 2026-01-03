Medhi Leris e Samuele Angori: “Buon punto, contenti di questo pareggio”

Written by admin• 5:54 pm• Pisa SC

GENOVA – A fine gara a commentare il pareggio del Luigi Ferraris due giocatori nerazzurri: Samuele Angori e Medhi Leris.

di Antonio Tognoli e Maurizio Ficeli

“Abbiamo colto un buon punto siamo contenti di questo pareggio – afferma Medhi Leris – in questo momento dobbiamo lottare l’uno per l’altro la stagione è ancora lunga e ci sono altre partite importanti. Sono un paio di stagioni che gioco in serie A, posso fare tanti ruoli, se posso dare qualcosa alla squadra lo posso fare volentieri. Angori è una persona giovane che impara molto dai giocatori più anziani, è un valore aggiunto per la nostra squadra“.

“Siamo partiti piano però dopo il gol ci siamo ritrovati e siamo riusciti a pareggiare, ringraziamo i tifosi che sono tornati a seguirci in molti“, afferma Samuele Angori. Angori fa un analisi della sua stagione: “All’inizio ho pagato la categoria, adesso piano piano mi sono messo a posto e nelle ultime tre quattro gare ho fatto buone prestazioni“. Il terzino nerazzurro rivela: “I calci piazzati li abbiamo preparati giocando sulla difesa del Genoa. Il mister lavora sempre su questi dettagli”.

