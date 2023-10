Matteo Trapani (PD): “Difficoltà abitativa ormai insostenibile a Pisa”

Scritto da admin• 3:02 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “In questi mesi abbiamo più volte chiesto al sindaco Conti di farsi carico di un dialogo con il governo per ripristinare i fondi tagliati. Su questo abbiamo presentato numerosi atti ispettivi e mozioni che sono stati puntualmente disattesi”, afferma Matteo Trapani capogruppo Pd in Consiglio Comunale.

“Quello che la CGIL/SUNIA ci conferma è la grande entità di morosità incolpevole e una difficoltà abitativa ormai non sostenibile che pone Pisa sul podio delle città per sfratto. Questa amministrazione sul tema è sorda e sta abbandonando interi quartieri e i cittadini più in difficoltà. Tutto ciò è dovuto a una precisa scelta politica: si taglia sui servizi alle fasce più deboli per finanziare le manette elettorali di Salvini. Sunia, che non possiamo che ringraziare per il lavoro, ha giustamente osservato come nonostante un impegno del Comune, a causa dei tagli del governo, in definitiva saranno stanziati la metà dei fondi per il bonus affitti e molti rimarranno fuori graduatoria. Una scelta insensata e che non possiamo assolutamente accettare. Per questo continueremo a chiedere con ulteriori atti un vero impegno sulla questione abitativa poiché crediamo che non si possano accettare questo livelli di sfratti, di condizione di alcuni alloggi erp, il taglio di contributi e la mancanza di progetti sociali diffusi. Queste sono le sfide che la politica deve affrontare sia nell’amministrazione che nella riflessione pubblica, sapendo cogliere il grande lavoro di sindacati e associazioni che si occupano del tema da anni non essendo accettabile sopportare che i regali fatti a pochi ricchi da parte del governo vadano a ricadere sulle fasce più basse”, conclude Trapani.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 22, 2023