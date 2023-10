Arti Marziali. Al PalaSport di Pisa una serata emozionante. Carlotta Dama protagonista indiscussa

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Non ha tradito le attese, la sesta edizione della “The Night of Siam”, riunione di Arti Marziali svoltasi la sera di sabato 21 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Pisa dove, dopo un primo pomeriggio in cui si sono esibiti atleti Dilettanti, sono andati in scena 12 incontri tra Professionisti – 8 di Muay Thai, 3 di Kickboxing ed uno di Grappling – a fare da gustosa anteprima al Match Clou di fine serata, valevole per il Titolo Intercontinentale ISKA di Muay Thai femminile, Categoria sino a 59kg., e che ha visto l’affermazione della fiorentina Ludovica Ciarpaglini, vincitrice ai punti con verdetto unanime sulla francese Fadimata Amadou.

di Giovanni Manenti

Ma il pubblico presente (che ha risposto in maniera adeguata all’importanza dell’evento) non è rimasto di certo andato deluso per lo spessore dei combattimenti, tutti molto equilibrati tant’è che si sono registrati due verdetti di parità, otto vittorie ai punti e solo in due circostanze gli incontri si sono conclusi prima del limite, ricevendo apprezzamenti anche dai due calciatori del Pisa SC Marius Marin ed Idrissa Touré (quest’ultimo con le stampelle, visto il recente intervento al perone cui si è sottoposto),, successivamente raggiunti anche da Tomas Esteves.

Non poteva mancare nel cartellone un incontro fra due esponenti asiatici, che ha visto il laotiano Michael Mysengsay superare ai punti il mongolo Tenuun Gantushig in una sfida di Muay Thai al limite dei 57kg., mentre dal punto di vista della rivalità fra le tribune, un tifo accanito ha accompagnato l’ultimo match prima dell’appuntamento conclusivo di fine serata per il titolo intercontinentale (l’unico disputato sulle 5 riprese, rispetto alle canoniche 3 dei precedenti …) e che ha opposto il fiorentino Dario Bordoni al romano Roberto Oliva per la categoria sino a 68kg.Muay Thai.

C’è stata gloria anche per gli atleti pisani della Kurosaki Dojo, con Gerardo Luperini ad avere la meglio ai punti con verdetto unanime sul fortissimo Carlos Catagua nel match di Muay Thai Categoria 72kg., mentre nell’unico incontro di Grappling al limite dei 70kg. – disputato in un unico round da 10′ – Francesco Gaddini non è riuscito ad andare oltre ad un verdetto di parità contro Ruslan Volkov, rappresentante del Kirghizistan, ma ormai residente a Montecatini Terme, nonostante un finale tutto all’attacco.

Non ce ne vogliano gli altri, ma la beniamina della serata, in casa rossocrociata, è stata la 21enne pisana Carlotta Dama che, opposta alla temibile spagnola Claudia Perona nell’incontro di Muay Thai Categoria 52kg., è riuscita a far pendere dalla sua parte il verdetto al termine di tre riprese in cui le due atlete non si sono risparmiate, tanto che a premiarla è salita sul ring l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa che, oltre ad elogiare la giovane portacolori della Kurosaki Dojo, si è altresì rivolta al pubblico sottolineando: “È doveroso da parte della nostra Amministrazione ringraziare realtà del territorio come la Kurosaki Dojo ed il suo Presidente Simone Benedettini che lavorano in silenzio, con tanta fatica ed organizzano eventi di livello internazionali ed è pertanto compito da parte delle Istituzioni dare risonanza a queste realtà a cui siamo vicini e nei cui confronti dovremo fare ancora di più in quanto Pisa deve tornare ai vertici a livello sportivo su qualsiasi Disciplina“.

Al termine della lunga serata, che si è conclusa ben oltre la mezzanotte, il commento sull’esito della riunione non può che competere a colui che l’ha organizzata, ovvero il già citato Simone Benedettini. che tiene a precisare: “Sono molto contento del fatto di essere riuscito a proporre al pubblico una riunione di livello tecnico elevato, come testimonia altresì il fatto che tutti i match disputati sono risultati equilibrati e combattuti, confortato anche dalla più che soddisfacente risposta da parte del pubblico, anche se sotto questo punto di vista Pisa rappresenta una garanzia. con la speranza ogni anno di attirare sempre più persone. Mi sento pertanto in condizione“, conclude Benedettini, “di ringraziare l’Assessore Frida Scarpa, sia per la presenza che per le parole rivolte, così come non è una novità aver avuto la partecipazione a bordo ring dei calciatori nerazzurri, in quanto sono degli appassionati del nostro Sport, mentre il tifo che si è scatenato in tribuna per l’incontro fra il fiorentino Bordoni ed il romano Oliva dipende dal fatto che il primo ha un grosso seguito essendo uno dei protagonisti del “Calcio storico fiorentino”, mentre Oliva è un idolo nella Capitale, avendo tra l’altro entrambi dato vita ad un bellissimo incontro pari alle attese“.

Risultati della serata (in ordine di svolgimento):

Lorenzo Sforza b, Matteo Setola ai punti – Kickboxing Cat. 81kg

Alan Bolettieri e Nabil Tassa parità – Kickboxing Cat. 60kg.

Salvatore Blandizzi b. Juri Cinotti per ko – Muay Thai Cat. 73kg

Cosimo Leone Totaro b. Jackes Mori per abbandono – Muay Thai Cat. 68kg

Carlotta Dama b.Claudia Perona ai punti – Muay Thai Cat.52kg femminile;

Michael Mysengsay b. Tenuun Gantushig ai punti – Muay Thai Cat.57kg;;

Vittorio Bianchini b. Hamdaoui Muzzi ai punti – Muay Thai Cat.63,5kg;

Francesco Gaddini e Ruslan Volkov parità – Grappling Cat.70kg;

Gerardo Luperini b.Carlos Catagua ai punti – Muay Thai Cat.72kg;

Francesco Ippolito b. Gioacchino Mancuso ai punti – Kickboxing Cat. 67kg;

William Di Loreto b. Davide Lombardi – Muay Thai Cat. 67kg;

Roberto Oliva b. Dario Bordoni ai punti – Muay Yjai Cat. 68kg

Ludovica Ciarpaglini b, Fasimata Amadou ai punti – Muay Thai Cat. 59kg. – incontro valido per la Corona Intercontinentale ISKA

