Matteo Cecchelli: “Insieme abbiamo costruito un nido, ora è l’ora di spiccare il volo”

Scritto da Antonio Tognoli• 12:10 pm• Tutti, Politica, San Giuliano Terme

Il candidato del centro sinistra si presenta e dà il via alla campagna elettore dal Circolo di Pappiana: “Saranno mesi laboriosi, facciamo capire agli elettori che cosa vogliamo fare”

PAPPIANA – E’ ufficialmente partita dal Circolo ARCI di Pappiana l’avventura di Matteo Cecchelli come candidato a Sindaco per le prossime elezioni nel Comune di San Giuliano Terme il prossimo 8 e 9 giugno.



di Antonio Tognoli



L’attuale Assessore al bilancio della giunta Di Maio per sette anni consigliere comunale a San Giuliano sarà sostenuto appunto da Partito Democratico, la lista San Giuliano Terme Futura, Sinistra unita per un’altra San Giuliano Terme e Democratici Riformisti.

C’è tanta emozione per Sergio Di Maio che dopo aver guidato per dieci anni il comune termale afferma con un po’ di commozione: “Per me è emozionante oggi parlare sono alle battute finali della consiliatura. E’ stato un lavoro duro fatto con una squadra che ha lavorato con me per il futuro del nostro comune”. Di Maio lancia così Cecchelli: “Matteo è una persona che può rappresentare al meglio la nostra continuità con una grande coalizione che si ripropone dopo anni difficili abbiamo attraversato una pandemia ma ce l’abbiamo fatta. Dall’altra parte abbiamo una opposizione che non ha fatto niente di concreto e non ha cultura di governo. Concludo ringraziando tutti quelli che mi hanno aiutato. In primis mia moglie Stefania, che è stata la mia spalla, la mia consigliera e la mia camomilla durante le mie arrabbiature”.

Parola dunque a Matteo Cecchelli: “E’ stato un percorso lungo con molti ostacoli, ma siamo stati bravi a trovare le giuste soluzioni. Non abbiamo mai lasciato indietro nessuno e per chi vuol governare questo comune, questa deve essere la priorità assoluta. Il nostro comune deve essere sempre dalla parte dei lavoratori. Di lavoro si deve vivere e non si deve morire come è successo la scorsa settimana a Firenze A San Giuliano sui diritti non si fa un passo indietro in questi anni lo abbiamo dimostrato più volte”. Matteo Cecchelli poi aggiunge: “Ci aspetta una campagna elettorale laboriosa, dovremo lavorare tanto senza dare niente per scontato. Nei prossimi cinque anni dovremo rifare un piano operativo comunale, confrontarci con le persone e i cittadini. Il nostro punto di forza sarà la squadra. Siamo coscienti dell’importanza dell’unità politica. Abbiamo costruito un nido, ora è l’ora di spiccare il volo. Andiamo a vincere queste elezioni e facciamo capire agli elettori che cosa vogliamo fare per la San Giuliano del futuro”.

Last modified: Febbraio 24, 2024