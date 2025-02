Massimiliano Angori delegato Upi a Firenze: “Per la FI-PI-LI servono investimenti supportati da un piano pluriennale”

Written by admin• 8:19 am• Attualità, Pisa

PISA – Il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori giovedì 13 febbraio a Firenze è intervenuto al dibattito in veste di delegato del Comitato Nazionale Upi al convegno della Regione Toscana “Mobilità e Infrastrutture in Toscana”.

“Le province ci sono e cercano di assicurare le manutenzioni necessarie su una rete che conta migliaia di chilometri di strade provinciali, che sono molto più diffuse e capillari delle arterie più grandi, con migliaia di ponti presenti.“

Così il Presidente della Provincia di Pisa e delegato per Upi Toscana Massimiliano Angori all’evento di presentazione del Documento di monitoraggio del Priim 2024 – Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità – organizzato dall’ente regionale.

“Nei nostri enti – prosegue il Presidente – si assicura il coinvolgimento di tutte le parti interessate, istituzionali, sociali, economiche, che si confrontano in tavoli di concertazione ad hoc per provare a definire le priorità con le risorse disponibili, purtroppo poche.“

Il Presidente Angori prosegue: “E’ bene sottolineare come le province contribuiscano al bilancio dello Stato per oltre 105 milioni di euro annui, cui si aggiunge il recente taglio di 20 milioni di euro per i nostri ponti per finanziare il Ponte sullo stretto di Messina. Se queste risorse rimanessero a noi avremmo modo di intervenire e investire maggiormente non solo sulle strade ma anche sulle scuole.“

Per il Presidente gli interventi delle Province si rivolgono molto spesso a comuni piccoli e marginali, che difficilmente potrebbero intervenire e che senza le vie di accesso provinciali rischierebbero di essere tagliati fuori dai principali centri urbani e quindi ai servizi essenziali. D’altronde già la stessa Provincia di Pisa ha destinato, a fine 2024, 4 milioni di euro da avanzo di amministrazione per interventi realizzati in somma urgenza in seguito agli eventi alluvionali che hanno messo a dura prova la viabilità provinciale nella ValdiCecina.

Anche per questo “condividiamo e abbiamo apprezzato l’impegno dell’Assessore Baccelli e del Presidente Giani, da ultimo con la legge per la Toscana Diffusa e in tutta la legislatura con l’attenzione e il sostegno finanziario.”

Infine il Presidente Massimiliano Angori ha risposto a una domanda sulla Società strade.

“La Fi-Pi-Li è un’arteria indispensabile per l’economia e lo sviluppo della regione, dal centro metropolitano alla costa ed è difficile esprimersi in poche battute sulla nuova società Toscana Strade. Certamente c’è bisogno di investimenti supportati da un piano pluriennale, cercando di salvaguardare i bilanci degli enti attualmente interessati, come appunto le nostre Province, nella gestione della strada e mantenere il flusso finanziario che viene assicurato alle province per le manutenzioni che facciamo sulle strade regionali per conto della Regione, andando a rintracciare le possibili alternative e possibilmente dei fondi governativi adeguati che vengano orientati verso i nostri enti di secondo livello.“

Last modified: Febbraio 13, 2025