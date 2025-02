San Valentino, ristoratori pisani ottimisti “La festa degli innamorati non tradisce”

Written by admin• 7:42 am• Attualità, Pisa

PISA – “San Valentino si conferma una data che non tradisce mai”. Ne è convinta Daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa che in occasione della festa degli innamorati traccia un bilancio “assolutamente positivo per la maggior parte dei ristoranti del territorio pisano, dove registriamo un numero di prenotazioni veramente alto rispetto agli ultimi anni, in moltissimi casi da tutto esaurito non soltanto per la data del 14 febbraio, ma anche per il pre e il post San Valentino, ovvero giovedì 13 e sabato 15 febbraio”.

“Questo weekend si prospetta veramente interessante, sicuramente agevolato dal fatto che il 14 febbraio cade di venerdì e che si dimostra un appuntamento di assoluto richiamo, nonostante la contemporaneità con il Festival di Sanremo. Possiamo dire che in questo caso San Valentino vince su Sanremo, visto che molte coppie di ogni età non rinunciano a celebrare la festa degli innamorati con una serata speciale al ristorante”.

“L’amore non va in crisi, ormai San Valentino ha la stessa importanza di una festa comandata e per i ristoratori rappresenta un importantissimo momento di ripartenza, che permette di guardare alla primavera con fiducia dopo l’importante flessione che registriamo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. A questo proposito auspichiamo l’organizzazione di eventi e iniziative che contribuiscono ad avvicinare un maggior numero di persone a Pisa e sul territorio anche in questo periodo di bassa stagione”.

“Dal post pandemia l’affluenza nei locali per il giorno di San Valentino si è rivelata progressivamene in crescita negli ultimi anni e anche questo appuntamento conferma la tendenza” afferma il presidente Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese. “Basti pensare che in Italia sono oltre 6 milioni i clienti che hanno scelto di passare una serata al ristorante, con una spesa complessiva intorno ai 330 milioni di euro, e anche l’intero comparto, con in testa bar, locali e pizzerie conferma il trend positivo. Molti locali si sono organizzati con promozioni speciali e menu dedicati, piatti ad hoc, aperitivi e cocktail per far respirare l’atmosfera tipica della festa degli innamorati, che in molti casi, considerata la festività a ridosso del fine settimana, si protrarrà per l’intero weekend”.

