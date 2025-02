“Le tante medicine”: viaggio nella storia della farmacologia

Written by admin• 9:34 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Appuntamento il 18 febbraio presso l’auditorium di Palazzo Blu per il nuovo incontro della rassegna Warning, che prosegue fino ad aprile 2025. Il titolo dell’incontro è “Le tante medicine” e vedrà come relatori la professoressa Valentina Giuffra, docente di Storia della Medicina all’Università di Pisa e direttrice del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Pisa, e Paolo Mazzarello, professore ordinario di Storia della Medicina all’Università di Pavia.

La farmacologia, da tempo disciplina biomedica sperimentale, si occupa della ricerca, scoperta e caratterizzazione di sostanze chimiche con effetti biologici su cellule e organi del corpo umano. Le sue origini risalgono all’alba dell’umanità: gli uomini primitivi, masticando e ingerendo prodotti vegetali come semi, corteccia, foglie, fiori o radici di piante, osservarono gli effetti di queste sostanze sull’organismo. Solo successivamente si cominciarono a studiare anche le reazioni degli animali a determinati alimenti o veleni.

Circa 5000 anni fa, in India, Cina ed Egitto, iniziarono i primi processi di conoscenza e classificazione delle piante, dando vita a quella che oggi conosciamo come erboristeria. Erbe simili sono state da sempre utilizzate per trattare gli stessi disturbi in civiltà diverse. La farmacologia è quindi una conoscenza antica e allo stesso tempo moderna, che si è sviluppata in tutte le culture, affiancando ancora oggi approcci ipertecnologici a pratiche che risalgono ai tempi più remoti di ogni civiltà.

Gli incontri della rassegna Warning, a cui gli studenti possono partecipare in presenza o seguire in streaming, sono aperti anche al pubblico. Si svolgono nell’auditorium di Palazzo Blu con inizio alle 15.30 e vengono trasmessi in diretta sui canali social di Palazzo Blu (Facebook e YouTube) e sul sito warning.palazzoblu.it.

Last modified: Febbraio 14, 2025