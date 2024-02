Maschere in moto per un sorriso: evento Motoclub di Pisa a Tirrenia

Scritto da admin• 8:06 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Domenica 18 febbraio 2024 si terrà la prima edizione di “Maschere in moto per un sorriso”, un evento organizzato dal Moto Club Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e della Confcommercio di Pisa.

L’evento è libero e gratuito, dalle 10 alle 13, a Tirrenia in Piazza Belvedere. Scopo della manifestazione è permettere ai genitori di vedere i propri figli non come malati, ma come ragazzi desiderosi di divertirsi, scoprire il mondo e sperimentarsi in nuove emozioni.

Saranno presenti i centauri del Motoclub Pisa, mascherati per l’occasione, con sidecar che faranno provare ai ragazzi l’emozione di salire in sella a una moto in un percorso rispettoso delle normative di sicurezza.

L’evento offrirà ai ragazzi con disabilità un’esperienza nuova, adrenalinica e di autonomia, regalando momenti di divertimento e sollievo alle loro famiglie.

Gli artisti clown dell’associazione ‘Libecciati Vip Livorno’ allieteranno l’evento, offrendo momenti di spensieratezza a due e tre ruote, insieme a giochi ed animazioni.

