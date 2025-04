Martinelli, Gionfriddo e Lacroce: “No al parcheggio di fronte alle Mazzini, no al multipiano di Latrofa, sì alle strade scolastiche”

Written by admin• 9:21 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce sull’ordine del giorno presentato per dire no al parcheggio di fronte alle scuole Mazzini e in cui si chiede di introdurre le strade scolastiche. Nel comunicato, si esprime anche contrarietà rispetto all’ipotesi di multipiano avanzata dal vicesindaco Latrofa.



I consiglieri comunali Emilia Lacroce, Paolo Martinelli e Gianluca Gionfriddo (La città delle persone) hanno presentato un ordine del giorno al Consiglio Comunale di Pisa per promuovere le “strade scolastiche” e contrastare la creazione di un nuovo parcheggio davanti alle scuole secondarie di primo grado “Mazzini”. La proposta è stata però bocciata dalla maggioranza.

“Le strade scolastiche,” spiegano i consiglieri, “sono una misura che è già stata adottata con successo in numerose città europee, da Parigi a Milano, passando per Barcellona e Londra. Questo progetto prevede la pedonalizzazione o la limitazione del traffico veicolare nelle ore di entrata e uscita da scuola. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei più giovani, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, e promuovere l’adozione di stili di mobilità sostenibili.“

Proseguono, dicendo: “La proposta di costruire un parcheggio proprio davanti all’ingresso della scuola Mazzini va in direzione opposta rispetto a quanto auspicato da istituzioni europee e comunità locali attente alla salute e alla sicurezza dei bambini. Un parcheggio è un attrattore di traffico, significa più auto, più smog, più pericoli per chi si muove a piedi o in bicicletta.“

L’ordine del giorno chiedeva di eliminare la previsione del parcheggio davanti alla scuola, di avviare uno studio complessivo sulla mobilità del quartiere, di coinvolgere famiglie, comitati, associazioni e cittadinanza nella progettazione di soluzioni alternative, di promuovere una campagna di sensibilizzazione per la mobilità attiva, e di cercare finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo per interventi a favore di aree scolastiche più sicure.

“Abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di prendere una posizione chiara,” concludono i consiglieri, “perché il diritto alla salute, alla sicurezza e a uno spazio urbano vivibile per i nostri figli viene prima della comodità di qualche posto auto in più. Purtroppo, abbiamo ricevuto il voto contrario della destra-centro di Michele Conti e la rivendicazione da parte del vicesindaco che quel parcheggio davanti le finestre delle aule dei nostri bambini potrebbe addirittura diventare un multipiano, il tutto a pochi passi dalla Torre.”

