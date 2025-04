“Tamburo è Voce…Battiti di un Cantastorie” di Nando Brusco al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 9:28 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- L’ultimo evento della rassegna “Calendario Popolare”, dedicata alla world music e diretta artisticamente da Francesco Salvatore, si terrà al Teatro Nuovo di Pisa con “Nando Brusco. Tamburo è voce…Battiti di un cantastorie”.

Nando Brusco, originario di Belmonte Calabro, una piccola località sulla costa tirrenica della Calabria, è un cantastorie unico nel suo genere. Suonatore di tamburo, spesso arricchito da sonagli di diverse dimensioni, preferisce utilizzare il tamburo in verticale, facendo scorrere la mano sulla sua superficie per produrre una varietà di sonorità. Da anni impegnato nella musica popolare, Brusco ricerca una connessione evocativa, fondendo il suono del tamburo con la sua voce per raccontare storie e tradizioni culturali, letterarie e narrative proprie della cultura popolare calabrese, che ha studiato e che porta avanti attraverso la memoria orale.

Con lo spettacolo “Tamburo è Voce…Battiti di un Cantastorie”, Nando Brusco si avventura in un viaggio nella sua terra, dove la narrazione e il racconto si intrecciano con le possibilità sonore dello strumento. Le storie di un tempo, le leggende e i fatti reali prendono vita attraverso i battiti del tamburo che diventano il suono del mare, della zappa, e dei passi lenti di uomini e animali. Il dialetto, lingua resistente dei padri, si mescola sapientemente con l’italiano, enfatizzando il ritmo e la musicalità dell’intero spettacolo. Lo spettatore sarà così coinvolto in un’emozionante esperienza tra mito e realtà, tra Voce e Tamburo.

Inoltre, domenica 6 aprile, Nando Brusco terrà un laboratorio di tamburo a cornice al Teatro Nuovo, dalle 11 alle 13, offrendo l’opportunità di vedere nuovamente l’artista al lavoro. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3470915345.

Nando Brusco cresce nel panorama della musica folk calabrese, interessandosi alla poesia dialettale, alla musica e danza tradizionale, all’antropologia e alla storia delle tradizioni popolari. Il suo interesse per l’aspetto ritmico di questa tradizione lo porta a collaborare con diverse formazioni di musica popolare come ballerino e, successivamente, a dedicarsi al tamburo, strumento centrale nella creazione del ritmo. Negli anni 2000, intraprende un percorso di studi e partecipa a vari progetti musicali e discografici. Nel 2010 debutta con uno spettacolo in solo, “L’amuri di Calabria”, che unisce musica e narrazione, focalizzandosi sempre di più sulla componente testuale e letteraria della tradizione popolare. Si dedica anche allo studio dell’arte scenica, approfondendo la figura del cantastorie e collaborando con vari progetti teatrali, fino a realizzare lo spettacolo “Tamburo è Voce…Battiti di un Cantastorie” con il gruppo teatrale Teatro Proskenion.

Biglietti e informazioni

L’evento si terrà al Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16. Per ulteriori dettagli sugli spettacoli, è possibile consultare il sito web: Teatro Nuovo Pisa. I biglietti sono disponibili su CiaoTickets o al link diretto: Tamburo è Voce…Battiti di un Cantastorie.

Il botteghino è aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, oltre che un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Il biglietto ha un costo di 15 euro (intero), 13 euro per soci convenzionati e Unicoop, e 10 euro per studenti e dipendenti dell’Università di Pisa (esclusi i diritti di prevendita).

Per partecipare agli spettacoli è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (3 euro), che può essere acquistata anche online: Tesseramento Binario Vivo.

Per maggiori informazioni o prenotazioni, chiamare il 3923233535 o scrivere a: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com.

Last modified: Aprile 3, 2025