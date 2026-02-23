Written by Febbraio 23, 2026 9:38 pm Pisa SC

Marius Marin: “Mi batterò e lotterò fino in fondo per mantenere questa categoria. I nostri tifosi lo meritano”

FIRENZE – Ad analizzare la sconfitta contro la Fiorentina il centrocampista rumeno del Pisa Sc Marius Marin.

di Antonio Tognoli

Sono qui per chiedere scusa ai tifosi per questa sconfitta, ormai da tanti anni sono a Pisa e so quanto i tifosi tengono a questa gara. Da qui alla fine lotterò per rimanere in questa categoria, perchè Pisa merita questi palcoscenici“.

Cambieremo anche atteggiamento, dovremo impegnarci in settimana, per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il mio contratto? Non è importante perché prima di tutto viene il Pisa

