Giovanni Corrado: “Siamo partiti male, ma nella ripresa abbiamo tenuto testa alla Fiorentina”

FIRENZE – Nel dopo gara per il Pisa Sporting Club ha parlato l’amministratore delegato Giovanni Corrado che ha analizzato la sconfitta del derby.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo giocato un primo tempo sotto tono, che sicuramente non ci asepttavamo, la squadra ha fatto male sbagliando ripartenze anche facili. Queste partite vengono decise dai dettagli. Nella ripresa la squadra ha cambiato marcia ed è stata in partita fino alla fine. Purtroppo lasciamo per strada parecchi dettagli che diventano pesanti in questa categoria. All’ultimo minuto di recupero abbiamo avuto anche l’occasione di pareggiare. Fino all’ultima partita daremo il cento per cento per la salvezza. Staremo attaccati a questo campionato fino a che ne avremo la possibilità. La serie A l’abbiamo inseguita per nove anni e a Pisa mancava da 34, quindi lotteremo fino alla fine per restare in questa categoria“.

