Mario Palmieri (Vicopisano del Cambiamento): “Presentata mozione per l’adozione del regolamento comunale a tutela del verde urbano atteso da anni”

VICOPISANO – “È stata presentata dal consigliere Mario Palmieri, del

gruppo di minoranza “Vicopisano del Cambiamento”, una mozione finalizzata all’adozione

del Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano, che sarà discussa nel prossimo

consiglio comunale. L’urgenza di questo provvedimento è evidente, considerata l’importanza del patrimonio naturalistico di Vicopisano, per la qualità della vita e per la salvaguardia della biodiversità locale.

Colpisce che, nonostante molti degli attuali membri della Giunta Comunale, e dunque della

maggioranza, fossero già attivi nelle precedenti consiliature, finora non è stato approntato

uno strumento così cruciale per la corretta gestione del verde pubblico. Tale ritardo,

considerata l’importanza della questione, risulta difficilmente giustificabile.

Le associazioni locali Circolo Laudato Si’ Monte Pisano e VicoVerde, da sempre in prima

linea sui temi ambientali, hanno evidenziato l’urgenza di adottare un regolamento specifico.

Inoltre, tra le loro proposte spiccano l’adozione di un Piano del Verde e la realizzazione di un Censimento degli Alberi, strumenti fondamentali per assicurare una pianificazione accurata e una tutela efficace del patrimonio arboreo.



La mozione di Palmieri richiede un coinvolgimento diretto di queste associazioni, così da

garantire trasparenza e piena corrispondenza con le esigenze del territorio. Tra le misure

suggerite figurano l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), l’introduzione di adeguati meccanismi di controllo e sanzione, oltre a campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere la consapevolezza sull’importanza della cura del verde.

A fronte di tutto ciò, l’approvazione della mozione e la successiva elaborazione del

Regolamento Comunale sulla tutela del verde urbano rappresentano un passo decisivo per

assicurare uno sviluppo sostenibile della comunità, oltre a valorizzare e preservare il

prezioso patrimonio naturale di Vicopisano.”

