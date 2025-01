Rimandata a nuova data la chiusura di Via delle Palanche

Written by Antonio Tognoli• 11:57 am• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Si informa tutta l’utenza che per un problema di carattere tecnico non imputabile all’amministrazione comunale, la chiusura di via delle Palanche strada provinciale 59, precedentemente proposta dall’impresa nel giorno 13 gennaio, è stata rimandata a data da destinarsi. A comunicarlo in una nota il vicesindaco e assessore alla viabilità Francesco Corucci e l’assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi

“La ditta esecutrice ha ricevuto dalla Provincia di Pisa e dal comune di San Giuliano Terme le indicazioni del piano di variazione della viabilità e per l’installazione dell’apposita segnaletica stradale ma, dalle verifiche, la Polizia municipale ha constatato l’incompletezza della stessa per la data di lunedì 13 e dunque non potrà essere emessa l’ordinanza, almeno fino a che non sarà completata l’apposizione della segnaletica da parte dell’azienda. Quindi, nel momento in cui la ditta esecutrice apposterà tutta la segnaletica di preavviso necessaria, le lavorazioni partiranno il settimo giorno successivo e, comunque, la data certa risulterà nuovamente sulla cartellonistica che sarà posta in opera dall’impresa”.

