Convegno organizzato dall’Associazione Amici di Agata Smeralda di Pisa all’Auditorium Toniolo

Written by Redazione• 5:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 15 maggio, alle ore 17, presso l’Auditorum Toniolo, in Piazza dell’Arcivescovado di Pisa, si svolgerà l’Incontro/Convegno “Missionari oggi per le vie del mondo“, organizzato dall’Associazione Amici di Agata Smeralda di Pisa.

Parteciperà al Convegno S.E. Mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo Emerito di Loreto e diplomatico con lunga carriera al servizio della Santa Sede in vari Paesi del mondo. Mons. Tonucci è fratello di Don Paolo Tonucci, missionario alle origini del Progetto Agata Smeralda, purtroppo scomparso nel 1994, che ha operato tanti anni a Camacari (Salvador Bahia – Brasile). Mons. Tonucci parlerà del difficile cammino dei missionari che operano con il Progetto Agata Smeralda nelle periferie del mondo, in Brasile e particolarmente in Bolivia, dove aiutava i ragazzi di strada nella città di Santa Cruz de la Sierra. L’arcivescovo è appena tornato in Italia da questa città boliviana.

Interverranno al Convegno del 15 maggio, il Dott. Andrea Maestrelli, Presidente dell’Opera Primaziale Pisana, che farà i saluti e presenterà il protocollo d’intesa tra l’Associazione Amici di Agata Smeralda di Pisa e l’Opa, l’Ing. Antonio Mazzeo, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana e l’Avv. Frida Scarpa, Assessore del Comune di Pisa.

A seguire, sarà proiettato un video rappresentativo della storia dell’Associazione.

Dopo l’intervento di Mons. Tonucci, prenderanno la parola Don Emanuele Morelli e i Dott. Daniele Gallea, capogruppo del CISOM di Pisa, che parlerà di una bellissima iniziativa di carità nata in questa città.

Concluderà il Convegno la Prof.ssa Maria Paola Guerri, Presidente dell’Associazione Amici di Agata Smeralda di Pisa.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pisa, della Caritas Diocesana locale e del Progetto Agata Smeralda ODV di Firenze.

Last modified: Maggio 14, 2026