Mario Been premiato all’Arena con la maglia celebrativa: “Al primo posto metto il gol alla Fiorentina in Coppa”

Prima di Pisa – Reggiana donata la maglia numero dieci dalle mani del Presidente Giuseppe Corrado

PISA – Prima del calcio d’inizio della sfida tra Pisa e Reggiana il presidente Giuseppe Corrado ha premiato a centrocampo con una maglia celebrativa Mario Been ex centrocampista olandese del Pisa Sc dell’era Romeo Anconetani protagonista del ritorno in serie A l’ultimo per il Pisa e della vittoria della Mitropa Cup. Per lui tanti applausi e il giro di campo con i tifosi nerazzurri che lo hanno salutato in maniera molto calorosa con il coro che ha ricordato i vecchi trascorsi in serie A del Pisa Sporting Club.

di Sandro Cartei e Antonio Tognoli

COMMENTATORE PER LA TV OLANDESE. Mario Been che attualmente ha il ruolo di commentatore e analista per la Tv olandese ESPN è stato molto disponibile nel firmare autografi e scambiare anche qualche ricordo del suo passato nerazzurro con il nostro Sandro Cartei, che ne ha approfittato per donargli il suo libro “Perché non è solo un gioco”, dove è l’unico calciatore nerazzurro che viene citato esplicitamente essendo considerato un idolo dall’autore.

LE PAROLE DI MARIO BEEN. “Sono rimasto stupito dell’accoglienza e dei cori ricevuti oggi dallo straordinario pubblico pisano prima della partita. Non me lo sarei mai aspettato. E’ stato un grande onore ricevere la maglia celebrativa del Pisa”, ha detto l’ex centrocampista olandese. Been fa una speciale classifica sui gol in nerazzurro: “Al primo posto nella mia avventura a Pisa metto il gol nella sfida di Coppa Italia alla Fiorentina vinta per 4-2 nell’agosto del 1988, poi al secondo il gol da centrocampo al Messina”.

