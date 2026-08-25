Marina Slow 2026, libri, dibattiti e spettacoli nelle serate del 26 e 27 agosto

Written by Redazione• 8:17 am• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA – Prosegue in via della Sirenetta, a Marina di Pisa, la festa Marina Slow 2026. Anche mercoledì 26 e giovedì 27 agosto il programma proporrà tre appuntamenti quotidiani, tra presentazioni di libri, incontri di approfondimento, musica e teatro.

Mercoledì 26 agosto si comincia alle 18.45, nello spazio curato dalla libreria Erasmus, con la presentazione de “Il tempo del cotone” di Luana Benini. L’autrice dialogherà con Franco Angiolini, storico dell’Università di Pisa, e Fabrizio Franceschini, studioso di linguistica italiana dello stesso Ateneo.

Il volume autobiografico, arricchito da numerose immagini, trasforma i ricordi familiari in una testimonianza collettiva ambientata a Piombino, città protagonista nel 1943 della prima insurrezione popolare contro i nazifascisti e insignita della Medaglia d’oro al valor militare. La storia di una famiglia operaia del quartiere del Cotone si intreccia con quella di una comunità solidale e combattiva. Tra le figure raccontate anche nonna Silvia, militante antifascista e fondatrice della cooperativa La Proletaria, antesignana dell’attuale Unicoop Tirreno.

Alle 21, sul palco centrale, si terrà il dibattito “Il futuro del litorale”, condotto da Fabiano Corsini e Paolo Malacarne, rappresentanti di due importanti realtà associative di Marina di Pisa. Parteciperanno Matteo Trapani del Partito Democratico, Paolo Martinelli de La città delle persone, Luigi Sofia di Sinistra Unita, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e Agnese Balducci di +Europa.

A seguire andrà in scena “Le prese d’aria”, concerto-spettacolo de Le Due di Notte. Una cantante e una pianista tenteranno di eseguire il repertorio classico, ma ogni brano finirà per intrecciarsi con una surreale vicenda personale. Ne nascerà uno spettacolo di teatro musicale, tra pianoforte, fisarmonica e voci, ironico, incalzante e adatto a tutti.

Giovedì 27 agosto il programma riprenderà alle 18.45 con la presentazione del libro “La lettera di Piero” di Tonino Giuletti, pubblicato da Robin Edizioni. Protagonista del racconto è Piero Angarano, contestatore, scrittore polemico, antimilitarista nonviolento e anarchico d’istinto, impegnato nella diffusione della pace attraverso l’obiezione di coscienza. Il libro affronta temi come le atrocità della guerra, le illusioni rivoluzionarie, i cappellani militari, le sofferenze dei reduci e dei sopravvissuti ai bombardamenti, senza dimenticare l’amore. L’autore dialogherà con Riccardo Barbieri e Giovanni Frucci, con letture affidate a Mara Giuletti.

Alle 21, sul palco centrale, Virginia Volpi e Alessandro Aresu parleranno di intelligenza artificiale a partire dal loro libro “Non è intelligente ma si applica”. Il dialogo ripercorrerà la storia di questa grande avventura scientifica, dai primi calcolatori alle reti neurali artificiali, fino a ImageNet, ai videogiochi e a ChatGPT.

La serata si concluderà alle 22 con il dj set di Meno Uno, caratterizzato da sonorità dub, electro e groove.

Al centro della festa rimane il principio del cibo «buono, pulito e giusto», proposto nei due punti di ristorazione: l’Osteria e il Bistrot.

Last modified: Agosto 25, 2026