Marina di Pisa, consegna delle tessere per la tariffazione puntuale e nuovi cassonetti intelligenti in via da Verrazzano

Assessore Del Rosso: “Servizi più efficienti e città più sostenibile”.

PISA –. Si amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da Verrazzano, a Marina di Pisa. Dopo le altre zone già servite in città e sul litorale, anche l’area passa dal porta a porta ai cassonetti intelligenti, nell’ambito del percorso verso l’introduzione della tariffazione puntuale.

“Con l’entrata in funzione dei nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa – dichiara Elena Del Rosso, assessore alle politiche ambientali del Comune di Pisa – prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale, in città e sul Litorale, verso una raccolta differenziata più efficiente e una città più sostenibile. Questo intervento punta a migliorare il decoro urbano e a offrire ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio e di promuovere comportamenti sempre più responsabili“.

Nella zona saranno attivi i cassonetti informatizzati per i cinque materiali della raccolta differenziata (organico, carta, multimateriale, vetro e indifferenziato), tutti dotati di accesso controllato tramite tessera elettronica personalizzata. Il nuovo servizio, attivo a partire da fine febbraio, coinvolge le utenze di via da Verrazzano per un totale di 65 utenze domestiche). Con l’estensione della rete alla nuova area, la quota di utenze cittadine servite dal sistema a cassonetto informatizzato stradale si avvicina al 50% del totale.

Consegna delle tessere. Le tessere per l’apertura dei nuovi contenitori potranno essere ritirate mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in via da Verrazzano, nei pressi della campana del vetro. La consegna avverrà tramite mezzo mobile.

Le tessere sono riservate agli utenti regolarmente iscritti alla banca dati Tari. Chi non risulta ancora iscritto dovrà prima regolarizzare la propria posizione rivolgendosi a Sepi Spa, in via Cesare Battisti 53 (tel. 050 7062) oppure tramite lo sportello online sul sito www.sepi-pisa.it

Successivamente alle giornate di consegna, sarà comunque possibile richiedere la tessera contattando Geofor all’indirizzo tessere@geofor.it o al numero verde gratuito 800 959095. In caso di smarrimento o danneggiamento, è possibile richiedere un duplicato della tessera agli stessi contatti.

Accesso tramite app. I nuovi contenitori potranno essere aperti anche tramite smartphone, utilizzando la “Sigma Geofor App”, scaricabile dagli store. Attraverso l’app o la tessera elettronica sarà possibile accedere a tutti i contenitori installati nella zona di via da Verrazzano e nel litorale, oltre che ai Centri di Raccolta e ai Centri Ambientali Mobili del Comune di Pisa.

Per il conferimento di rifiuti ingombranti, sfalci e potature o rifiuti tessili rimane attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio, prenotabile tramite il numero verde Geofor 800 959095 o sul sito www.geofor.it

