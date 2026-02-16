Carnevale da IKEA Pisa: feste e laboratori per bambini

PISA– In occasione del Carnevale il negozio IKEA di Pisa propone attività dedicate ai più piccoli. Fino a martedì 17 febbraio sono in programma laboratori creativi, sfilate in maschera, cacce al tesoro e incontri con l’orso Fabler.
- Vieni a trovarci in Maschera & Carnival Parade
Festa e sfilata per i bambini in costume. Previsti un piccolo omaggio e merenda gratuita.
- Laboratorio maschere di Carnevale
Nell’area giochi Småland, i bambini potranno creare la propria maschera usando materiali di recupero.
Promozione per i visitatori. Con una spesa minima di 100 euro, IKEA mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo IKEA tramite cartoline “gratta e vinci”, oltre a un coupon da 20 euro.
Per dettagli e informazioni:
https://www.ikea.com/it/it/campaigns/il-carnevale-che-ti-premia-pub50f17f90/