Written by Febbraio 16, 2026 11:29 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Carnevale da IKEA Pisa: feste e laboratori per bambini

HomePisa, Cultura, Eventi/SpettacoloCarnevale da IKEA Pisa: feste e laboratori per bambini

PISA– In occasione del Carnevale il negozio IKEA di Pisa propone attività dedicate ai più piccoli. Fino a martedì 17 febbraio sono in programma laboratori creativi, sfilate in maschera, cacce al tesoro e incontri con l’orso Fabler.

  • Vieni a trovarci in Maschera & Carnival Parade
    Festa e sfilata per i bambini in costume. Previsti un piccolo omaggio e merenda gratuita.
  • Laboratorio maschere di Carnevale
    Nell’area giochi Småland, i bambini potranno creare la propria maschera usando materiali di recupero.

Promozione per i visitatori. Con una spesa minima di 100 euro, IKEA mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo IKEA tramite cartoline “gratta e vinci”, oltre a un coupon da 20 euro.

Per dettagli e informazioni:
https://www.ikea.com/it/it/campaigns/il-carnevale-che-ti-premia-pub50f17f90/

Last modified: Febbraio 16, 2026
Previous Story
Iscrizioni scuola dell’infanzia, proroga al 21 febbraio
Next Story
Marina di Pisa, consegna delle tessere per la tariffazione puntuale e nuovi cassonetti intelligenti in via da Verrazzano

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti