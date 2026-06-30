Written by Giugno 30, 2026 7:00 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Genova-Pisa-Roma dal 1 luglio

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PISA – Sulla linea Tirrenica Genova – Pisa – Roma dal 1° luglio al 12 dicembre 2026 continuano i lavori di potenziamento tecnologico.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono l’installazione del nuovo sistema ERTMS tra Sarzana e Massa Centro.

L’ERTMS (European Railway Traffic Management System) è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni.

Le lavorazioni saranno svolte tra Sarzana e Massa Centro e dal lunedì al venerdì, per circa quattro ore nel mattino tra le 09:20 e le 13:20.

Le attività di cantiere saranno sospese nei periodi 6-10 e 26-30 luglio e dal 1 al 31 agosto.

Durante le attività di cantiere è prevista per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e/o di arrivo, la cancellazione o la limitazione in località intermedie.

L’investimento totale da parte di RFI per la realizzazione dell’intero progetto lungo la linea tirrenica è di 140 milioni di euro.

Last modified: Giugno 30, 2026
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