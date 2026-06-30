“Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, torna la rassegna estiva dedicata all’editoria pisana

Written by Redazione• 4:27 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prende il via a Pisa la sesta edizione di “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, la rassegna estiva organizzata dalla Libreria Erasmus in collaborazione con Carmignani editrice e promossa dalle case editrici indipendenti della provincia di Pisa. Gli incontri si terranno dal 6 al 29 luglio, in piazza Cavallotti, con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Confcommercio Pisa.

La rassegna è stata presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini, di Francesca Bufalini, presidente Confcommercio Pisa centro, di Enrico Stampacchia della Libreria Erasmus, di Micol Carmignani, editrice, e dei rappresentanti delle case editrici coinvolte.

«Per il sesto anno – dichiara l’assessore Paolo Pesciatini – grazie all’impulso della Libreria Erasmus, prende vita in piazza Cavallotti “Un fiume di libri”. È un’intuizione importante e nobile, perché mette insieme una libreria della città e le case editrici del territorio, creando un’interazione preziosa che valorizza la cultura e crea spazi di libertà».

Pesciatini sottolinea il ruolo delle librerie come presìdi culturali. «Se vogliamo che iniziative di questo respiro continuino a vivere – aggiunge – abbiamo la responsabilità di frequentare e sostenere le librerie, acquistando libri e valorizzando questi luoghi. Le librerie sono spazi di libertà, incontro e condivisione che come cittadini e istituzioni abbiamo il dovere di tutelare».

«I libri confermano la loro importanza come ponte tra la città, la sua storia e gli operatori culturali del territorio – spiegano gli organizzatori Enrico Stampacchia e Micol Carmignani –. Questa edizione, dopo il successo delle precedenti, vedrà un numero maggiore di incontri, complessivamente tredici, con al centro libri di ottimo livello pubblicati dalle case editrici pisane negli ultimi mesi».

Gli appuntamenti si svolgeranno per tre settimane e mezzo, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, con incontri serali all’aperto e due presentazioni nel tardo pomeriggio nei primi due venerdì della rassegna. In programma novità editoriali dedicate a storia, memoria, narrativa, attualità, arte e territorio. Tra i temi centrali della prima settimana ci sarà la memoria degli ottant’anni dal 1946, con libri dedicati al voto alle donne, alla Pisa del dopoguerra e alla Resistenza.

Ad aprire la rassegna sarà lunedì 6 luglio, alle 21.15, Al voto 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un paese di Saulle Panizza, pubblicato da Pisa University Press. Seguiranno, tra gli altri, Pisa 1945. Una città che rinasce di Renzo Castelli, CNR Pisa di Domenico Laforenza, Il partigiano della Nevilio Casarosa di Alberto Martini, La fiducia nel fango di Paolo Fontanelli e Simona Lo Iacono, La relazione medico paziente all’epoca dell’intelligenza artificiale di Marco Rossi, fino alla chiusura del 29 luglio con Orme pisane. Breve cronistoria della città di Pisa di Odoardo Fontani.

Le case editrici partecipanti sono Astarte Edizioni, BFS edizioni, Carmignani editrice, Edizioni ETS, Felici Editore, Marchetti Editore, Pacini Editore, Pisa University Press e Tagete Edizioni.

Tutti gli incontri si svolgeranno in piazza Cavallotti. Gli appuntamenti serali inizieranno alle 21.15; nei venerdì 10 e 17 luglio sono previste anche presentazioni alle 18.45.

Last modified: Giugno 30, 2026