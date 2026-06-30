Sanità. Dalla Regione altri 20 milioni per il Nuovo Santa Chiara a Cisanello, Zambito (PD): “Si conferma ruolo centrale di Pisa come polo ospedaliero nazionale ed europeo”

Written by Redazione• 5:41 pm• Pisa, Politica

La senatrice PD, esponente della 10ª commissione Sanità del Senato della Repubblica: “Avanti per garantire una sanità pubblica, universale e di altissimo livello”

PISA – “L’ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro deliberato dalla Giunta regionale della Toscana per il cantiere del Nuovo Santa Chiara a Cisanello rappresenta una notizia straordinaria, che conferma la centralità di Pisa nella programmazione della sanità da parte della Regione che porta avanti un impegno concreto su uno dei più grandi investimenti di edilizia ospedaliera a livello nazionale“, lo afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito, membro della 10ª commissione Sanità del Senato della Repubblica.

​”Vedere i lavori completati già al 70% – prosegue -, con la prospettiva del trasferimento definitivo entro il 2027, è il segno di una macchina pubblica che funziona e che sa programmare il futuro. Non parliamo solo di una nuova, modernissima struttura muraria, ma del potenziamento del ‘sistema salute’, anche grazie all’introduzione di tecnologie all’avanguardia mondiale, che dimostrano come qualità della cura e ricerca scientifica a Pisa viaggino già nel futuro“.

Un’operazione che porterà benefici alla collettività. ​”Questo nuovo finanziamento della Regione blinda e accelera il percorso per dare a cittadine, cittadini, personale medico e accademico un polo ospedaliero-universitario europeo, capace di garantire una sanità pubblica, universale e di altissimo livello: un prezioso patrimonio da difendere e sul quale investire“, ha concluso Zambito.

Last modified: Giugno 30, 2026