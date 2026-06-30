Lavori urgenti sulla condotta fognaria della caserma militare. Modifiche alla viabilità in via Bigattiera lato mare dal 1° al 3 luglio

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PISA – Al via da mercoledì 1° luglio, i lavori urgenti di ripristino della condotta di scarico delle acque nere a servizio del comprensorio militare, eseguiti dalla Direzione del Genio Militare per la Marina – Ufficio del Genio di Livorno.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, il Comune di Pisa ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Bigattiera Lato Mare, nel tratto compreso tra il Comprensorio Militare e il Camping St. Michael.

I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 8.00 di mercoledì 1° luglio fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00 di venerdì 3 luglio.

L’intervento si svolgerà in due fasi. Nella prima sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri. Successivamente, quando le lavorazioni interesseranno l’intera carreggiata, sarà necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto interessato dal cantiere.

La restante porzione di via Bigattiera Lato Mare sarà temporaneamente configurata come strada a fondo chiuso. Sarà comunque garantito l’accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine, agli addetti ai lavori e ai veicoli diretti alle proprietà laterali, con transito consentito in doppio senso esclusivamente per l’ingresso e l’uscita dalle proprietà.

In caso di maltempo o di sopravvenuti impedimenti tecnici, il termine dei lavori potrà essere prorogato fino al completamento dell’intervento.

Last modified: Giugno 30, 2026