Difesa del litorale, affidati i lavori alla Cella Milano: intervento da 250mila euro

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PISA – Il Comune di Pisa ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria e riprofilatura della Cella Milano, il tratto di scogliere sommerse situato tra Marina di Pisa e Tirrenia. L’intervento ha un valore complessivo di 250mila euro, finanziato per il 50% dalla Regione Toscana e per il restante 50% dal Comune di Pisa.

L’obiettivo è ripristinare l’efficienza delle opere di difesa costiera, intervenendo nei punti in cui le scogliere hanno subito i maggiori fenomeni di erosione.

«I lavori in partenza – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini – contribuiranno a migliorare la protezione del litorale dall’azione del mare, salvaguardando la spiaggia e le attività balneari. Tutti gli interventi sono organizzati ed eseguiti cercando di limitare i disagi per i cittadini e per le attività del lungomare, tutelando la vivibilità e la fruibilità del litorale, ma senza mai perdere di vista l’obiettivo primario: portare avanti le opere necessarie a garantire la sicurezza, la difesa e il decoro del nostro litorale».

Le lavorazioni alla Cella Milano saranno eseguite dal mare con un pontone, così da non interferire con la fruizione delle spiagge durante l’estate. Il cantiere sarà avviato nel mese di luglio, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini, turisti e operatori.

Per l’intervento saranno utilizzate circa 1.600 tonnellate di massi calcarei, del peso compreso tra 3 e 7 tonnellate, per garantire una maggiore resistenza alle mareggiate e una migliore stabilità delle scogliere. I lavori si concentreranno in particolare nella parte settentrionale della Cella Milano, dove negli anni si sono registrate le maggiori criticità legate all’erosione e all’abbassamento delle scogliere sommerse. Il tratto meridionale era già stato interessato in passato da analoghi interventi di manutenzione.

Nei prossimi giorni prenderanno inoltre il via i primi interventi di manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa, a Marina di Pisa, in un’area priva di stabilimenti balneari. L’opera, del valore di 215mila euro, è finanziata per metà dal Comune di Pisa e per metà dalla Regione Toscana.

I lavori serviranno a rinforzare le scogliere attraverso il riposizionamento di terra e massi lungo la linea di costa, in corrispondenza del parcheggio tra i due ristoranti, migliorando la protezione del litorale dalle mareggiate e degli stabilimenti balneari della zona. Una prima fase, eseguita da terra, sarà realizzata nei primi giorni di luglio, mentre la seconda, davanti al Bagno Sardegna, è prevista per settembre.

Si sono infine conclusi tra fine maggio e inizio giugno i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto compreso tra piazza Baleari e poco prima di piazza Sardegna. L’intervento, finanziato dal Comune di Pisa con il contributo della Regione Toscana, ha avuto un costo complessivo di circa 65mila euro.

Last modified: Giugno 30, 2026