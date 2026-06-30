Written by Giugno 30, 2026 4:33 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico, esteso il codice giallo fino a mercoledì 1 luglio

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PISA – La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità fino alle di 24 mercoledì primo luglio, per quasi tutta la regione, ad esclusione della costa maremmana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Last modified: Giugno 30, 2026
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