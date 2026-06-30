Temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico, esteso il codice giallo fino a mercoledì 1 luglio

PISA – La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità fino alle di 24 mercoledì primo luglio, per quasi tutta la regione, ad esclusione della costa maremmana.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteoLast modified: Giugno 30, 2026