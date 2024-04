Marco D’Alessandro: “Il mio gol? Bravo Beruatto a servirmi quel pallone. Mi trovo bene a Pisa, rimarrei volentieri”

Scritto da admin• 5:46 pm• Pisa SC

PISA – Un protagonista importante della gara vittoriosa con il Palermo è stato senza dubbio Marco D’Alessandro che commenta così il successo della squadra nerazzurra.

di Maurizio Ficeli

“Sono felice di poter dare sempre il mio apporto a favore dei miei compagni di squadra. Riguardo al rigore purtroppo ho sbagliato, ho peccato di ingenuità. Menomale che oggi c’e’ stato un gran Matteo Tramoni, che ha fatto una doppietta ed abbiamo vinto. Qui a Pisa mi trovo molto bene e con i tifosi mi trovo benissimo. Riguardo al Palermo ci ha creato pericoli ma solo in alcune situazioni, mentre nel secondo tempo siamo stati più bravi e l’abbiamo raddrizzata ed oggi ci prendiamo quello che ci siamo meritati. Sul mio gol è stato bravo Beruatto a servirmi quel pallone poi ci abbiamo creduto e son felice che ciò abbia dato forza alla squadra. Riguardo ad un mio eventuale riscatto ripeto che qui che mi trovo benissimo e che giocare in uno stadio come quello di Pisa fa la differenza quindi mi piacerebbe rimanere qui.”.

