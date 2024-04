Matteo Tramoni: “Non mi sarei mai immaginato un rientro così”

Scritto da admin• 6:03 pm• Pisa SC

PISA – È rientrato dopo sette mesi a causa di un infortunio e contro il Palermo Matteo Tramoni ha lasciato un segno importante con una doppietta che ha regalato una vittoria importante per il Pisa.



di Maurizio Ficeli

“Una cosa entusiasmante, perché un rientro così non me lo sarei mai immaginato ed inoltre quando sono entrato ho intravisto anche che c’era la possibilità di riacciuffare la gara e così è stato ed a fine partita mi sono anche commosso: è stata un’emozione indescrivibile. Sono inoltre felice per aver ottenuto la cittadinanza italiana. Ritornando al calcio giocato noi andiamo a giocare ogni gara con la giusta mentalità di vincere, come quella di oggi è ciò ha pagato”.

