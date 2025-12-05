Manutenzione del verde per una sempre maggiore sicurezza : in corso interventi della Provincia di Pisa del valore di 110mila euro

Written by admin• 3:37 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono in corso le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa su parte del territorio per la potatura delle piante e l’abbattimento di alcuni alberi ormai ritenuti a rischio staticità.

“Si tratta di corposi interventi di manutenzione e potatura del valore di oltre 110mila euro e che riguardano la Srt12 del Brennero nella parte di nostra competenza e la Sp2 Vicarese, finalizzati a una sempre maggiore sicurezza degli utenti della strada. Tutte le piante infatti rientrano nelle operazioni di monitoraggio che il nostro ente svolge periodicamente e dunque tali interventi si rendono necessari per far si che le arterie viarie possano essere percorse in sicurezza, ma non solo. Trattandosi di zone altamente antropizzate, la finalità è quella di evitare di produrre danni a persone o cose a causa di una eventuale caduta di rami o del tronco stesso“, sottolinea il Presidente Massimiliano Angori.

“Laddove possibile, con alcune Amministrazioni Comunali, abbiamo stipulato degli accordi tramite appositi protocolli di intesa per prevedere delle ripiantumazioni del verde. Il patrimonio arboreo da gestire su tutto il patrimonio provinciale è enorme, e l’ente provinciale, che è di secondo livello, ottimizza al meglio le poche risorse a disposizione per far fronte a tutte le manutenzioni del verde“.

Last modified: Dicembre 5, 2025