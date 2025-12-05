Nella biblioteca Peppino Impastato l’albero con le palline dell’Unicef

Written by admin• 3:39 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Anche un gesto semplice come l’addobbo di un albero di Natale può diventare un momento di riflessione e un invito alla pace in un momento storico in cui le guerre occupano sempre più le cronache quotidiane in ogni parte del mondo. E a rimetterci più di tutti, come sempre, sono i bambini.

È con questo spirito che alla Biblioteca comunale Peppino Impastato di Cascina è stato allestito un albero di Natale con le palline dell’Unicef in collaborazione con il Rotary Club Cascina e Monte Pisano. Presenti all’iniziativa il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura Bice Del Giudice. “Un sentito ringraziamento va al Rotary Cascina e Monte Pisano per l’impegno che da tempo porta avanti con l’Unicef – ha detto il sindaco Betti –. In biblioteca abbiamo allestito un albero di Natale con le palline dell’Unicef dedicate all’infanzia e ai bambini. Questo perché è necessario ricordare che la festa è soprattutto la loro e che non tutti la possono festeggiare”.

Prosegue dunque la collaborazione della Biblioteca comunale di Cascina con il Rotary Club Cascina e Monte Pisano e il Comitato Unicef provinciale di Pisa. Una collaborazione iniziata due anni fa con la creazione del Baby pit-stop all’interno dello spazio “La Luna e il Porcospino” (la biblioteca dei piccoli) e che prosegue quest’anno con l’allestimento dell’albero di Natale all’ingresso della Biblioteca con le palline dell’Unicef. “Un momento di attenzione e di pensiero rivolto a chi non ha la possibilità di vivere il Natale con la stessa spensieratezza nostra – ha aggiunto l’assessora Del Giudice –, in particolar modo a tutti quei bambini a cui è negato anche un gesto semplice come l’addobbo di un albero di Natale. Questa collaborazione per noi è particolarmente importante e si pone in linea di continuità con l’attenzione che da sempre riserviamo alla valorizzazione della biblioteca, anche e soprattutto come spazio a disposizione dei bambini”.

Last modified: Dicembre 5, 2025