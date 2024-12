Mantova – Pisa, via alla prevendita solo ai possessori di tessera

Written by admin• 2:06 pm• Pisa SC

PISA – La Società Mantova 1911 informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Mantova-Pisa in programma sabato 7 dicembre (ore 15) allo Stadio “Danilo Martelli”.

Per decisione degli organi competenti la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa sarà riservata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Pisa Sporting Club e sarà esclusivamente per il settore ospiti denominato Curva Cisa.

La prevendita, che terminerà alle ore 19 di venerdì 6 dicembre, sarà attiva in tutto il circuito Ticketone (anche online): prezzo del biglietto 20 euro.

Last modified: Dicembre 3, 2024