Presentazione dello ‘Studio Urbano Coordinato del Litorale Pisano’ e inaugurazione delle mostre

1:59 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 6 dicembre alle ore 15.30, presso l’Auditorium del Museo delle Navi Antiche di Pisa, si terrà la conferenza di presentazione dello Studio Urbano Coordinato del Litorale Pisano. La ricerca, promossa dall’Associazione LP, offre una visione complessiva del litorale pisano, concentrandosi in particolare sul masterplan per Marina di Pisa, con approfondimenti su Tirrenia e Calambrone.

L’obiettivo dello studio è stimolare un dibattito partecipativo sul futuro del litorale, in continuità con i principi emersi durante la V edizione della Biennale di architettura, “La Città Condivisa”, svoltasi a Pisa lo scorso anno, e in vista della VI edizione. Il tema centrale riguarda la qualità della vita, con un approccio innovativo che vede l’essere umano come parte integrante della natura, piuttosto che suo custode.

Al termine della conferenza, verrà inaugurata la mostra dedicata allo studio, allestita negli spazi del Fortilizio della Cittadella e Torre Guelfa, che rimarrà aperta fino a domenica 15 dicembre, con orari: lunedì-giovedì dalle 14 alle 19; venerdì-domenica dalle 11 alle 19. Una seconda esposizione, che sintetizza lo studio, sarà inaugurata il giorno successivo, sabato 7 dicembre, alle 15.30, presso Villa Romboli a Marina di Pisa, e sarà visitabile tutti i giorni, dalle 14.30 alle 17.30, fino a domenica 15 dicembre.

