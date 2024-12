Inaugurazione della mostra ‘La Befana del Vigile negli anni ’50’ e rievocazione della tradizione

Written by admin• 4:05 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 7 dicembre alle ore 18.30, verrà inaugurata nell’atrio di Palazzo Gambacorti la mostra “La Befana del Vigile negli anni ’50”, che resterà aperta fino a lunedì 6 gennaio 2024. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa, dalla Polizia Municipale di Pisa, dal Vespa Club d’Italia, dal Vespa Club Pisa, dall’Ape Club Italia – Sezione di Pisa, e con il contributo di Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro e Scuderia Kinzica, presenta una nuova e più ricca esposizione. Sempre sabato 7 dicembre, alle 21, il cinema “Arsenale” ospiterà la proiezione del film del 1960 “Il Vigile”, con Alberto Sordi protagonista.

Lunedì 6 gennaio, si terrà la “Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club”, una tradizione che affonda le radici negli anni ’50, quando si diffondeva l’usanza di portare doni ai Vigili Urbani, come segno di riconoscenza per il loro lavoro e di solidarietà verso i meno abbienti. Una parte dei regali veniva poi devoluta a scopi benefici.

Il programma di sabato 6 gennaio prevede:

Ore 11.30: Sfilata dei veicoli d’epoca in città, scortata dalla Polizia Municipale in motocicletta, con distribuzione di dolcetti ai bambini in una zona che sarà successivamente comunicata.

Ore 9.30: Concentramento dei partecipanti e dei veicoli storici in Piazza XX Settembre – Lungarno Gambacorti, con i “Clown Dottori” dell’associazione Ridolina.

Ore 10.00: Inizio raccolta di doni e giocattoli con la Befana e l’Agente in uniforme d’epoca, da consegnare ai piccoli degenti della struttura sanitaria “Stella Maris Calambrone” e “Oncoematologia Pediatrica AOUP Pisa”.

