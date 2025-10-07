Manifesto politico a sostegno dei candidati al Consiglio regionale della Toscana Alessandra Nardini e Matteo Trapani: “Rigenerare la sinistra: un nuovo progetto inclusivo per la Toscana”

Written by admin• 4:41 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il Manifesto politico a sostegno dei candidati al Consiglio regionale della Toscana Alessandra Nardini e Matteo Trapani.

Questo non è un nuovo movimento, ma un manifesto politico, un punto di partenza per riorganizzare la sinistra e rilanciare un progetto largo e inclusivo, con il Partito Democratico come pilastro di una coalizione di centrosinistra capace di parlare al Paese e ai territori con serietà, visione e radicamento. Il percorso nasce dal lavoro di molte persone, dentro e fuori il PD, sulla scia dei risultati positivi delle ultime elezioni comunali in provincia di Pisa, dimostrando come un centrosinistra unito e radicato possa essere credibile e vincente. Da questo contesto è emerso un gruppo di cittadini — iscritti e non iscritti al PD, simpatizzanti, attivi nel mondo dell’associazionismo e della società civile — che ha iniziato a confrontarsi, condividere idee e creare uno spazio nuovo, libero dalle vecchie liturgie di partito, per fare politica in modo dinamico, partecipato e radicato nei territori. Viviamo un momento difficile a livello globale e nazionale, dove la politica appare spesso distante e autoreferenziale. Serve una discontinuità netta, capace di superare divisioni, personalismi e logiche interne che hanno indebolito il Partito Democratico e allontanato la partecipazione. Oggi è necessario un progetto condiviso e concreto, centrato sui bisogni dei cittadini e dei territori, aperto alla società, che costruisca insieme una visione comune. È il momento della rigenerazione: una piattaforma programmatica che metta al centro valori, partecipazione e futuro, superando le fratture interne. Immaginiamo una svolta fondata sull’unione delle forze di sinistra e riformiste, per rilanciare e rivitalizzare il nostro partito e affrontare le sfide del presente, già a partire dalle prossime elezioni regionali in Toscana. Per questo ci riconosciamo nel percorso avviato da Alessandra Nardini e Matteo Trapani, giovani ma con esperienza, profondamente legati al territorio, pronti a rappresentare la provincia e a dare voce al bisogno di cambiamento. Un cambiamento che non lascia indietro nessuno, valorizza quanto di positivo è stato fatto e promuove i valori di pace, giustizia sociale e antifascismo, fondanti per la nostra Regione. Questa è la nostra campagna elettorale. Questo è il nostro impegno. Questo è il nostro progetto.

Firmatari:

Raffaele Matteoni, Capogruppo PD Consiglio Comunale San Giuliano Terme

Andrea Garfagnini, Consigliere PD San Giuliano Terme

Matteo Puccioni, Consigliere PD San Giuliano Terme

Carmen Gitto, Consigliere PD San Giuliano Terme

Angiolo Bernardi, Consigliere PD San Giuliano Terme

Alberto Porcaro, Consigliere PD San Giuliano Terme

Federico Mugnai, Consigliere PD San Giuliano Terme

Andrea Froli, Presidente Circolo Arci Arena Metato

