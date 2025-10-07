I quadri tecnici del settore giovanile nerazzurro

PISA – Entra nel vivo la stagione agonistica del settore giovanile del Pisa Sporting Club. La Società nerazzurra, in campo maschile, si presenta al via con undici formazioni che dagli Under 8 coprono tutte le categorie fino al Campionato Primavera 2 che rappresenta la punta di diamante dell’Academy guidata dal Responsabile Dante Lucarelli.
Vediamo nel dettaglio i tecnici chiamati a guidare, categoria per categoria, le giovani speranze del calcio pisano:
PRIMAVERA 2. Matteo Innocenti
UNDER 17. Diego Murras
UNDER 16. Luca Sordi
UNDER 15. Gabriel Pucci
UNDER 14. Marco Salvadori
UNDER 13. Nicola Cervelli
UNDER 12. Paolo Nasuto
UNDER 11. Giacomo Pesi
UNDER 10. Ernesto Pasquini
UNDER 9. Luca Meini, Luca Salvini
UNDER 8. Giada Doni, Dario Bertelli