Written by Agosto 21, 2026 1:10 am Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Maltempo. Interventi dei Vigili del Fuoco nella Provincia di Pisa

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PISA – Alle ore 20.15 di giovedì 20 agosto una intensa perturbazione ha interessato la provincia di Pisa, provocando forti precipitazioni e violente raffiche di vento.

Al momento sono 20 gli interventi portati a termine dai Vigili del Fuoco, che stanno continuando a operare senza sosta con tutte le squadre del Comando provinciale di Pisa.

Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, la messa in sicurezza di coperture divelte e il ripristino delle condizioni di sicurezza di strutture pericolanti.

Last modified: Agosto 21, 2026
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